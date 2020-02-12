اونلاين | بث مباشر مباراة إنترميلان الآن| مشاهدة مباراة إنتر ميلان ضد نابولي اليوم 12-2-2020بث مباشر يلا كورة yallakora

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بث مباشر مباراة إنترميلان الآن| مشاهدة مباراة إنتر ميلان ضد نابولي اليوم 12-2-2020بث مباشر يلا كورة yallakora يستضيف ملعب سان سيرو اليوم لقاء بين فريقي نادى إنتر ميلان ونظيره نابولي ضمن منافسات ذهاب نصف النهائي من كأس إيطاليا.

بث مباشر مباراة إنترميلان الآن| مشاهدة مباراة إنتر ميلان ضد نابولي اليوم 12-2-2020بث مباشر يلا كورة yallakora من المنتظر أن تذاع المباراة بين إنتر ميلان ونابولي، المقرر لها بين الفريقين في تمام الساعة العاشرة إلا ربع بتوقيت القاهرة، والحادية عشر إلا ربع بتوقيت السعودية، من مساء يوم الأربعاء، الموافق 12 فبراير الجاري، عبر قناة”rai1 tv”، الناقل الحصري لمباريات كأس إيطاليا.

بث مباشر مباراة إنترميلان الآن| مشاهدة مباراة إنتر ميلان ضد نابولي اليوم 12-2-2020بث مباشر يلا كورة yallakora و تأهل الإنتر لنصف النهائي علي حساب فريق فيورنتينا بعدما حقق الفوز عليه في الللقاء الماضي بدور ربع النهائي بنتيجة هدفين مقابل هدف، على الجانب الآخر نادى نابولي فاز علي منافسه لاتسيو في اللقاء الماضي بالكأس بربع النهائي بنتيجة هدف دون رد، واليوم يستعد كلاً من الفريقين في تحقيق الفوز من أجل ضمان التأهل للنهائي وتحقيق اللقب هذه النسخة.