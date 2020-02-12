رياضة | تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعتبر قناة بي إن سبورت beIN SPORTS المفتوحة من أشهر القنوات الرياضية في العالم والتي تعرض على شاشتها أهم البطولات العالمية والعربية وهي أحد فروع مجموعة بي إن سبورت المحتكرة للبطولات الهامة وقد تدخل في منافسة تصل إلى حد الصراع مع منافسيها من القنوات التي تعمل على بث المباريات وإذاعتها حتى تمكنت من أن تتخطاها بسهولة وتحقق أعلى نسب مشاهدة في العالم. تحظى مجموعة قنوات Bein Sport بجماهيرية عالية في الوطن العربي من مختلف فئات المجتمع وكانت قنوات بي إن سبورت beIN SPORTS تدعي سابقًا باسم قناة الجزيرة الرياضية ولكن الآن تحمل اسم مجموعة بي إن سبورت العملاقة. ويمكن استقبال قناة بي إن سبورت المفتوحة beIN SPORTS HD على القمرين الصناعيين نايل سات وسهيل سات، وتمكنت مجموعة قنوات Bein Sport من الحصول على حقوق عرض مباريات كأس العالم 2018 التي أقيمت بروسيا وحصلت على أعلى نسب مشاهدة وتعتبر من أكثر القنوات بحثُا على موقع جوجل ومتابعة من قبل الجمهور الرياضي.

تتميز مجموعة قنوات بي إن سبوت والتي من بينها قناة بي إن سبورت المفتوحة بإذاعة أهم الدوريات العالمية بشكل حصري لها، أبرزها بطولة دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي والدوري الإسباني والدوري الإيطالي ودوري أبطال آسيا ودوري أبطال أفريقيا وكأس القارات وكأس أمم أفريقيا وكأس أمم أوروبا.

يمكن استقبال قناة بي إن سبورت المفتوحة على الترددات التالية :-

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- النايل سات : 12254 عمودي 27500

- سهيل سات 1 : 11566 أفقي 27500