رياضة | النهائيات العربية "بشرة خير" للزمالك و "فأل شؤم" للترجي في السوبر الإفريقي (تقرير)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النهائيات العربية "بشرة خير" للزمالك و "فأل شؤم" للترجي في السوبر الإفريقي (تقرير) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة مساء الجمعة 14 فبراير الجاري صوب ملعب "حمد بن جاسم" بالعاصمة القطرية "الدوحة" لمتابعة مباراة الترجي ضد الزمالك في نهائي كأس السوبر الإفريقي.

يبحث فريق الترجي التونسي بطل النسخة الماضية من دوري أبطال إفريقيا عن تحقيق ثاني ألقابه ببطولة السوبر الإفريقي، بعد تتويجه باللقب مرة وحيدة طوال تاريخه، بينما يتطلع فريق الزمالك لحصد اللقب للمرة الرابعة في تاريخه، بعدما حصد كأس البطولة 3 مرات سابقة.

ويعد النادي الأهلي الأكثر تتويجًا بكأس السوبر الإفريقي برصيد 6 ألقاب، يليه مازيمبي الكونغولي والزمالك وحقق كل منهما اللقب 3 مرات، بينما حصدت أندية النجم الساحلي والرجاء المغربي، وانيمبا النيجيري اللقب مرتين، وفازت أندية الترجي والوداد وأفريكا سبورتس وهارتس أوف أوك وأورلاندو وأسيك ميموزا والمغرب الفاسي والصفاقسي ووفاق سطيف وماميلودي صنداونز باللقب مرة وحيدة.

المواجهات العربية "تميمة حظ" الزملكاوية:

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وتعتبر المواجهات العربية في نهائي كأس السوبر الإفريقي "وش السعد" على الزمالك بالبطولة، حيث جاءت ألقاب الفارس الأبيض الثلاثة بالبطولة الإفريقية على حساب أندية عربية، وكانت أول ألقابه عام 1994 على حساب الأهلي 1-0، والثاني على حساب المقاولون العرب بـ"ركلات الترجيح"، والثالث عام 2003 على حساب الوداد المغربي بنتيجة 3-1، بينما إخفاق الفريق الوحيد بالبطولة كان عام 2001 أمام هارتس أوف أوك الغاني وخسر 2-0.

الترجي "فاشل" أمام العرب بالسوبر الإفريقي:

أما فريق الترجي التونسي أثبت فشله في مواجهاته ضد العرب ببطولة السوبر الإفريقي، حيث أخفق في الحصول على اللقب 3 مرات سابقة منها مرتين أمام الأندية العربية، وجاءات اخفاقاته في أعوام 1999 أمام آسيك ميموزا الإيفواري وخسر بنتيجة 3-1، وعام 2012 خسر أمام المغرب الفاسي بـ"ركلات الترجيح" بعد تعادل الفريقين 1-1، وعام 2019 خسر أمام الرجاء المغربي 2-1، أما تتويجه الوحيد بلقب البطولة كان عام 1995 علي حساب موتيما بيمبي الكونغولي وفاز 3-0.

موعد مباراة الزمالك ضد الترجي:

تقام مباراة الزمالك ضد الترجي في نهائي السوبر الإفريقي على ستاد "جاسم بن حمد" الخاصة بنادي الغرافة القطري يوم الجمعة 14 / 2 / 2020، في تمام الساعة السادسة مساءًا بتوقيت مدينة القاهرة، والسابعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، والثامنة مساءًا بتوقيت مدينة ابوظبي، والرابعة مساءًا بالتوقيت العالمي "جرينتش"، ويدير المباراة تحكيميًا الحكم الجنوب إفريقي "فيكتور جوميز".