رياضة | الترجي ضد الزمالك.. تاريخ المواجهات (المصرية – التونسية) في السوبر الإفريقي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الترجي ضد الزمالك.. تاريخ المواجهات (المصرية – التونسية) في السوبر الإفريقي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف ملعب "حمد بن جاسم" بالعاصمة القطرية "الدوحة" مواجهة نارية ستجمع فريق الترجي ضد الزمالك مساء الجمعة الموافق 14 فبراير الجاري، في نهائي النسخة الثامنة والعشرين من بطولة كأس السوبر الإفريقي.

يخوض فريق الزمالك نهائي كأس السوبر الإفريقي باعتباره بطل النسخة الماضية من بطولة الكونفيدرالية الإفريقية، بينما يشارك الترجي التونسي في البطولة بعد تتويجه بلقب دوري أبطال إفريقيا الموسم الماضي.

ويشارك الزمالك في بطولة السوبر الإفريقي للمرة الخامسة في تاريخه، حيث سبق وشارك 4 مرات، حقق اللقب في 3 نسخ أعوام 1994، 1997، 2003، بينما فشل مرة وحيدة عام 2001، بينما شارك الترجي في نهائي السوبر 4 مرات سابقة ايضًا، حقق اللقب مرة وحيدة عام 1995، واكتفي بـ"وصافة" البطولة 3 مرات أعوام 1999، 2012، 2019.

تاريخ مواجهات الزمالك ضد الترجي التونسي

تقابل الزمالك مع الترجي في 6 مباريات سابقة بالبطولات الإفريقية، فاز الفارس الأبيض في مباراتين، وتعادل في 3 مباريات، وخسر مباراة وحيدة، بينما التقي الفريقين عام 2004 في دوري أبطال العرب، وفاز بطل مصر في المباراتين

المواجهات (المصرية – التونسية) في السوبر الإفريقي

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جمعت 3 نهائيات سابقة الأندية المصرية ضد نظيرتها التونسية في بطولة السوبر الإفريقي، قبل مباراة الترجي ضد الزمالك الجمعة القادم، وكانت الغلبة للمصريين في المواجهات الثلاث السابقة والتتويج بلقب البطولة الإفريقية وجاءت كالتالي:

- الأهلي × النجم الساحلي 2007:

أول مواجهة (مصرية – تونسية) بطولة السوبر الإفريقي كانت في نسخة البطولة عام 2007 وجمعت بين الأهلي والنجم الساحلي، وانتهت المباراة بالتعادل السلبي، ليلجأ الفريقين لركلات الترجيح والتي ابتسمت لبطل مصر بنتيجة 5 -4 ليتوج بلقب البطولة.

- الأهلي × الصفاقسي 2009:

ضرب فريق الأهلي موعدًا مع فريقًا تونسيًا آخر عام 2009 وهو فريق الصفاقسي التونسي، وحسم المارد الأحمر لقب البطولة بعدما فاز بنتيجة 2-1، سجل الهدفين الأنجولي (فلافيو) وجاء هدف بطل تونس عن طرييق اللاعب (كواسي بلاز).

- الأهلي × الصفاقسي 2014:

تجدد اللقاء بين الأهلي والصفاقسي التونسي في نهائي السوبر الإفريقي عام 2014، وفاز المارد الأحمر بنتيجة 3-2، سجل الأهداف (محمد ناجي جدو – عمرو جمال "هدفين")، بينما جاءت ثنائية الفريق التونسي عن طريق (علي معلول – فخر الدين بن يوسف).