رياضة | اهتمام كبير من جوارديولا للتعاقد مع نجم البريميرليج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اهتمام كبير من جوارديولا للتعاقد مع نجم البريميرليج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرغب المدرب الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي في التعاقد مع نجم البريميرليج خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة لتدعيم صفوف الفريق.

وأشارت تقارير إنجليزية حسب الصحفي ‏دونكان كاستيلز، إن بيب جوارديولا يمارس ضغطًا كبيرًا على مانشستر سيتي لإصلاح تشكيلته، ويريد المدرب الإسباني تجديد دماء الفريق خلال الصيف، وذلك مع احتلال أداما تراوري مكانة عالية في القائمة.

‏ويقوم مانشستر سيتي بتقييم المبلغ اللازم لإخراج اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا من ولفرهامبتون، ويريد الولفز 150 مليون يورو لأنهم يعتقدون أن السيتي يستطيع إنفاق مبالغ كبيرة.

ويقدم أداما تراوري مستويات مميزة مع فريق ولفرهامبتون هذا الموسم، ونجح في تسجيل ثلاث أهداف خلال مباراتين السيتي هذا الموسم في البريميرليج.