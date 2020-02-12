رياضة | تردد قنوات الكأس الرياضية الناقلة لمياراة الزمالك والترجي في كأس السوبر الإفريقي الجمعة ١٤/٢/٢٠٢٠

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تردد قنوات الكأس الرياضية الناقلة لمياراة الزمالك والترجي في كأس السوبر الإفريقي الجمعة ١٤/٢/٢٠٢٠ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نقدم لكم تردد قنوات "الكأس" الرياضية والتي تذيع أغلب مباريات بطولة دوري أبطال آسيا لهذا الموسم 2020.

مباريات دوري أبطال آسيا التي ذاعتها قنوات الكأس

وقد نقلت قنوات الكأس معظم مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال آسيا منها مباراة أصفهان والعين الإماراتي ومباراة النصر السعودي والسد القطري ومباراة الشارقة والتعاون ومباراة الدحيل وبيرسبوليس.

إذاعة مباراة الزمالك والترجي في السوبر الإفريقي

يذكر أن قنوات الكأس ستذيع أيضا مباراة نادي الزمالك ضد نظيره نادي الترجي التونسي في نهائي بطولة كأس السوبر الإفريقي.

وستلعب مباراة نادي الزمالك ضد نظيره نادي الترجي يوم الجمعة القادمة 14 فبراير ضمن منافسات نهائي بطولة كأس السوبر الإفريقي في دولة قطر.

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كيفية استقبال قناة الكأس الرياضية

ويمكن استقبال قناة الكأس الرياضية الناقلة لمباريات دوري أبطال آسيا عبر أكثر من قمر صناعي مثل نايل سات وعرب سات وآسيا سات وجالكسي.

تردد قنوات الكأس الرياضية

ويقدم لكم موقع "الخليج 365" تردد قنوات الكأس الرياضية الناقلة لمباريات دوري أبطال آسيا ومباراة الزمالك والترجي التونسي في السوبر الإفريقي وكيفية استقبال القناة كالآتي:

-يمكن استقبال قناة الكأس على قمر نايل سات عبر تردد 11919 بمعدل ترميز أفقي H.

-كما يمكن استقبال قناة الكأس الرياضية عبر قمر عرب سات بدر 6 على تردد 12245 بمعدل ترميز أفقي H.

-ويمكن استقبال قنوات الكأس الرياضية عبر قمر آسيا سات 5 عبر تردد 3660 بمعدل ترميز رأسي V.

-ويمكن أيضا استقبال قناة الكأس الرياضية عبر قمر جالكسي 19 عبر تردد 12084 بمعدل ترميز رأسي V.