رياضة | الزمالك ضد الترجي | تردد قناة بي إن سبورت 1 ناقلة مباراة السوبر الأفريقي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك ضد الترجي | تردد قناة بي إن سبورت 1 ناقلة مباراة السوبر الأفريقي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ساء الجمعة المُقبلة 14-2-2020.

موعد مباراة الزمالك ضد الترجي التونسي والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن تقام قمة القارة السمراء بين بطلي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية الترجي ومنافسه الزمالك مساء الجمعة المُقبلة التي توافق 14-2-2020 وذلك في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة وتُنقل المواجهة عبر قنوات الدوري والكأس القطرية وbeIN Sports HD 1 بتعليق الجزائري حفيظ دراجي.

تردد قناة بي إن سبورت 1

ويستعرض موقع الخليج 365 الرياضي لمتابعيه من عشاق الكرة في القارة السمراء تردد قناة بي إن سبورت 1 ، "beIN Sports HD 1 " التي ستنقل مواجهة الزمالك ضد الترجي التونسي في السوبر الأفريقي مساء الجمعة المُقبلة وفيما يلي تردد القناة على مختلف الأقمار الصناعية:-

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- قمر النايل سات تردد 11084 معامل التصحيح 6/5 أفقى.

-قمر النايل سات تردد 12245 معامل التصحيح 4/3 عمودى.

-قمر النايل سات تردد 12264 معامل التصحيح 3/2 أفقى.

قمر العرب سات تردد 12379 معامل التصحيح 6/5 أفق