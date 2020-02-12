رياضة | السوبر الأفريقي| القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ضد الترجي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السوبر الأفريقي| القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ضد الترجي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يترقب عشاق كرة القدم الأفريقية ديربي القارة السمراء بين الزمالك بطل كأس الكونفدرالية ومنافسه الترجي التونسي بطل دوري أبطال أفريقيا لعام 2019 وذلك في نهائي كأس السوبر الأفريقي مساء الجمعة المُقبلة بالدوحة.

موعد مباراة الزمالك ضد الترجي التونسي

ومن المقرر أن تُقام مباراة الزمالك ضد الترجي التونسي مساء الجمعة المُقبلة 14-2-2020 في تمام الساعة السادسة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب حمد بن جاسم بالعاصمة القطرية الدوحة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ضد الترجي التونسي

وفي سياق متصل تُنقل مواجهة الزمالك المصري بطل كأس الكونفدرالية الأفريقية والترجي التونسي بطل دوري أبطال أفريقيا في نهائي كأس السوبر الأفريقي، عبر قنوات الدوري والكأس القطرية وbeIN Sports HD 1 بتعليق الجزائري حفيظ دراجي.

قائمة الزمالك ضد الترجي التونسي

وكان الفرنسي باتريس كارتيون المدير الفني لفريق الزمالك قد أعلن عن قائمة الأبيض التي توجهت مساء أمس إلى العاصمة القطرية الدوحة لخوض مباراة السوبر الأفريقي ضد الترجي التونسي بطل دوري أبطال أفريقيا حيث ضمت القائمة كلا من:-

حراسة المرمى: محمود جنش - محمد ابو جبل - محمد عواد - محمد صبحي.

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خط الدفاع: محمود علاء - محمد عبد الغني - محمود الونش - محمد عبد السلام - احمد عيد - حازم امام - محمد عبد الشافي - عبد الله جمعة.

خط الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي - محمد حسن - احمد زيزو - محمد اوناجم - محمود عبدالرازق شيكابالا - يوسف اوباما - اسلام جابر - كريم بامبو - مصطفي فتحي - اشرف بن شرقي - محمد عنتر.

خط الهجوم: مصطفي محمد - عمر السعيد - كاسونجو.

قائمة الترجي التونسي ضد الزمالك

وعلى الجانب الآخر كشف معين الشعلاني المدير الفني لفريق الترجي التونسي عن قائمة بطل تونس التي تستعد لمواجهة الزمالك في السوبر الأفريقي مساء الجمعة المُقبلة وجاءت القائمة كالتالي:-

حراسة المرمى: معز بن شيريفية، رامي جريدي.

خط الدفاع: محمد علي يعقوبي، خليل شمام، سامح دربالي،إلياس شيتي، إيهاب مباركي، عبد القادر بدران.

خط الوسط: كوامي بونسو، فوساني كوليبالي، عبد الرؤوف بنغيت، فادي بن شوڤ، محمد علي رمضان.

خط الهجوم: بلال بن ساحة، إبراهيم أوتارا، حمدو الهوني، طه ياسيني خنيسي. محمد علي بن حمودة.

