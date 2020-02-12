رياضة | رقم تاريخي يسجل بإسم العين الإماراتي في دوري أبطال آسيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رقم تاريخي يسجل بإسم العين الإماراتي في دوري أبطال آسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين الإماراتي، هزيمة قاسية أمام نظيره سباهان الإيراني، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا 2020.

العين خسر برباعية نظيفة، وهي أكبر هزيمة حتى الآن في دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

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وسجل رقم تاريخي بإسم نادي العين الإماراتي، إذ أصبح أول نادي إماراتي يخسر 5 مباريات مُتتاليه على ملعبه في بطولة دوري أبطال آسيا، ودخل مرماه 15 هدف وسجل 3 أهداف فقط.

جدير بالذكر أن نادي العين كان يملك رقمًا سلبيًا تاريخيًا آخر في النسخة الماضية من دوري أبطال آسيا، عندما دخل مرماه أسرع هدف في تاريخ الأندية الإماراتية في البطولة الآسيوية.

وتلقى الهدف حينها في الثانية 14 من هتان باهبري لاعب الهلال السعودي ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا 2019.