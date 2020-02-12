رياضة | نائب رئيس برشلونة السابق يفجر مفاجأة من العيار الثقيل بشأن نيمار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نائب رئيس برشلونة السابق يفجر مفاجأة من العيار الثقيل بشأن نيمار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فجر ‏جوردي ميستري نائب رئيس نادي برشلونة سابقا في تصريحات صحفية اليوم مفاجأة من العيار الثقيل بشأن عودة النجم الدولي البرازيلي نيمار جونيور مهاجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي الي صفوف النادي الكتالوني خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وقال جوردي:" نيمار سيعود الي برشلونة أعتقد ذالك ولكن وفق شروط وهي ان يتمكن البارسا من دفع قيمته لصالح النادي الباريسي و ان يقبل نادى باريس سان جيرمان الفرنسي البيع وان يسحب النجم الدولي البرازيلي نيمار الدعوى ضد البارسا من المحكمة، وان يعتذر نيمار للنادي وللمشجعين، وان يلتزم بحياته المهنية مع النادي هذا هو كل شئ بخصوص قصة نيمار والعودة للنادي الكتالوني".

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وأضاف نائب رئيس برشلونة السابق:"عندما وقعنا مع عثمان ديمبيلي من صفوف نادي بورسيا دورتموند الألماني وكوتينهو من صفوف نادي ليفربول الإنجليزي كانا نجمان، ولكن بعد ذلك يمكن ان يسيران بشكل جيد أو سيء هذا ما حدث لهم مع النادي الكتالوني أحدهم لم يقدم المستوي المطلوب منه والآخر تم أبعاده عن الملاعب والفريق بسبب كثرة الإصابات".

يذكر أن اللاعب الدولي البرازيلي كوتينيو قد تمت إعارته الي صفوف نادي بايرن ميونيخ الألماني خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادما من صفوف نادي برشلونة بينما أصيب اللاعب الدولي الفرنسي عثمان ديمبيلي لمدة 6 أسابيع إضافة بعد أن تعافي من الاصابة الأولى التي تعرض لها بداية هذا الموسم مع نادي برشلونة.