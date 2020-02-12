على خطى والدها.. ابنة ذا روك تقتحم عالم المصارعة

الأربعاء 12 فبراير 2020

أعلنت هيئة المصارعة العالمية المتحدة عن انضمام سيمون، ابنة المصارع السابق دوين جونسون، إلى فريقهم، تمهيدًا لأن تصبح نجمة مصارعة عالمية.



وفقًا لموقع "يو إس إيه توداي"، تعتبر الابنة سيمون رابع جيل يمارس المصارعة في عائلة "جونسون"، إذ تسير على خطى والدها المعروف في عالم المصارعة باسم "ذا روك"، وجدها روكي جونسون، وجدها الأكبر بيتر مايفيا.

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وعبر "ذا روك" عن سعادته بهذا الخبر، قائلًا: "الأمر يعني لي الكثير، أن أعلم أن عائلتي تمتلك صلة وثيقة بالمصارعة وهو أمر شديد الخصوصية، لذلك أشعر بالامتنان لهيئة المصارعة ليس فقط لمنح ابنتي هذا الشرف ولكن أيضًا لإتاحة الفرصة لها لاستكمال إرث العائلة".

وذكر مات بلوم، رئيس طاقم التدريب في هيئة المصارعة، أن "سيمون" تعلم جيدًا أن لديها مشوارًا طويلًا لتقطعه، وهي متعطشة للتعلم، ورغم انضمامها لعالم المصارعة منذ وقت قليل نسبيًا إلا أنها تتطور بشدة.

كان والد "ذا روك"، روكي جوهانسون قد توفى يناير/كانون الثاني الماضي عن عمر ناهز الـ 75 عامًا، بعد مسيرة رياضية مبهرة في عالم المصارعة، ومثله الجد الأكبر بيتر مايفيا، الذي فاز بعدة بطولات مصارعة، كما أشرف على نجوم في هذه الرياضة منهم بيلي جراهام.