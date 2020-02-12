شكرا لقرائتكم الانتاج الحربى يستدرج سراميكا كليوباترا في المصانع الحربية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخوض فى الثانية والنصف ظهر اليوم الاربعاء فريق الانتاج الحربى بقيادة مختار مختار مباراة ودية مع نظيره سيراميكا كليوباترا على استاد المصانع الحربية استعداداً لمواجهة نادى مصر، والمقرر لها 12 مارس المقبل بالجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدورى العام، وكان الإنتاج قد حصل على راحة سلبية الأحد ثم عاود المران عصر الاثنين، حيث خاض الأساسيون تدريبات استشفائية فيما أدى جميع اللاعبين أمس الثلاثاء مراناً قوياً استعداداً لودية اليوم

وتعادل فريق مصر المقاصة مع الإنتاج الحربى، بنتيجة 1 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء السبت الماضى علي استاد المقاولون العرب بالجبل الأخضر، ضمن الجولة السابعة عشر من عمر مسابقة الدوري الممتاز ، أحرز محمد بازوكا هدف التقدم للإنتاج في الدقيقة 33 من ضربة راس متقنة واحتفل على طريقة "تقنية الفار" حيث أشار اللاعب إلى الاستماع إلى حكم الفار، ثم أشار إلى احتساب هدف صحصح لفريقه، ثم أحرز عمرو مرعى هدف التعادل للفريق الفيومى فى الدقيقة 74.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد المقاصة للنقطة 14 محتلاً المركز السادس عشر، من 17 مباراة فاز فى مباراتين وتعادل فى ثمانية وخسر مثلها وسجل لاعبوه 18 هدفاً وتلقت شباكه 26 هدفاً، فيما يحتل الإنتاج الحربى المركز الثامن برصيد 23 نقطة من 17 مباراة فاز فى 5 لقاءات وتعادل فى 8 وخسر 4 مواجهات وسجل لاعبوه 15 هدفاً وتلقت شباكه مثلها.

وفى سياق آخر عبّر مختار مختار، المدير الفنى للإنتاج الحربى عن حزنه لضياع نقطتين أمام المقاصة، قائلا إن معظم أندية الدورى الممتاز مهددة بالدخول فى دوامة الهبوط فى ظل تقارب النقاط، واستثنى المدير الفنى لفريق الإنتاج الحربى، 4 أندية فقط، وأشار إلى أنهم بعيدين عن خطر الدخول فى منطقة الهبوط، وهم الأهلى والمقاولون والزمالك وبيراميدز.

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وشدد "مختار" على أن مباريات المرحلة المقبلة ستكون صعبة على كل الفرق، ومن الصعب تحديد الفرق التى ستهبط للدرجة الأدنى من الآن، خاصة أن هناك دور ثانٍ بالكامل، أى سيلعب كل نادٍ 17 مواجهة أخرى تساوى 51 نقطة، وهو رقم كبير من النقاط ومن يجمع أكبر قدر منها سيستمر فى بطولة الدورى.

وأثنى "مختار" على الأداء الذى يقدمه أحمد شديد قناوى، الذى انفرد بالرقم القياسى باللعب فى 120 مباراة متتالية فى بطولة الدورى الممتاز، بعد خوضه مباراة الإنتاج الحربى ضد مصر المقاصة.

ونجح "قناوى" فى تحطيم رقم حسن الشاذلى، الذى لعب 119 مباراة متتالية فى المواسم من 1961-1962، حتى 1965-1966، بقميص الترسانة.

وأكد المدير الفنى للإنتاج الحربى أن أحمد شديد، حقق إنجازا عظيما وهو يستحق ما وصل إليه، لأنه لاعب مجتهد للغاية، ولا يقصر في التدريب أو المباريات، لذا يستحق المكانة التي حققها، خاصة أنه يقدم مستوى ثابت، ويجتهد بشكل مستمر للحفاظ على مكانه بالتشكيل الأساسى.