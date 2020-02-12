رضا عبد العال : الأهلي مش لاقي حد يلمّه

قال الكابتن "رضا عبدالعال" نجم الزمالك السابق أن فريق الأهلي تحت قيادة السويسري"رينيه فايلر" قدم اداء ممتع ومبهر أمام طلائع الجيش. وتابع "عبدالعال" في فيديو عبر قناته الرسمية بموقع "يوتيوب" : الأهلي مش يلاقي حد يلمه" ويحقق إنتصاراً كبيراً,لافتا الي أن الفريق الأحمر يمكنه تقديم مستوى أقوى، خاصة أن اللاعبين يتملكون روح تنافسية عالية. Advertisements وأضاف : رينيه فاير المدير الفنى للنادى الاهلى استطاع ان يراجع حساباته أمام الطلائع خاصة بعد الاداء الباهت والمتواضع أمام بيراميدز فى الجولة الماضية والتى انتهت بفوز الاهلى بصعوبة بثنائية مقابل هدف. رابط الفيديو من

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