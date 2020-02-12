شكرا لقرائتكم خبر عن هل عصام عبد الفتاح سبب أيقاف " الكاف" للحكم جهاد جريشة ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر مطلع بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم " كاف " انه هناك عقوبة غير معلنها بإيقاف الدولي جهاد جريشة بعد التطاول على عصام عبد الفتاح عضو لجنة الحكام بالاتحاد القاري.

تابع المصدر في تصريحات لليوم السابع أن هناك أزمة نشبت بين الحكم الدولي ولجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة، وتصاعدت حدة الاتهامات من جانب الحكم لمسئولي اللجنة على خلفية إعلان القائمة الدولية 2020 خلال الفترة الأخيرة.

شرارة الأزمة بدأت مع انتشار تسريبات بشأن القائمة الدولية للحكام للموسم الحالي، والتى تم إرسالها إلى الفيفا، وتواجد جهاد جريشة بها في المركز الثالث وليس الأول.

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تجددت الأزمة بعد إعلان القائمة النهائية للحكام، وتضمنت وجود إبراهيم نور الدين فى المركز الأول وخلفه أمين عمر وجاء جريشة فى المركز الثالث، وهو ما أثار غضب الحكم الدولى، بعد وضعه فى المركز الثالث الأمر الذى يصعب جداً معه اختياره ضمن حكام مونديال 2022.

تقدم بمذكرة اعتراض للجنة الحكام واتحاد الكرة واتهم اللجنة برئاسة جمال الغندور بمحاربته ومجاملة أسماء بعينها بالتضامن مع عصام عبد الفتاح رئيس اللجنة السابق الذى يعتبر المسئول الاول عن اختيارات القائمة الموسم الحالى حيث ان الغندورتولى المسئولية في سبتمبرالماضي ، وتم إحالة جريشة للتحقيق بعدما بعد نشرشكواه على مواقع التواصل الاجتماعي، وهاجم اللجنة الحالية والسابقة عبروسائل الإعلام المختلفة.

يذكر ان لجنة الحكام باتحاد الكرة اعتذارات للاتحاد العربي بعدم اشتراك الدولي جهاد جريشه كحكم فيديو لمباراة "أولمبيك آسفي المغربي واتحاد جده السعودي " بدور الـ8 لكأس محمد السادس للأندية العربية.