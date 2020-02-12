شكرا لقرائتكم خبر عن حمادة صدقى يشكو غموض موعد مباراة الأهلى بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اشتكى حمادة صدقى المدير الفني لسموحة غموض موعد مباراة الأهلى في الجولة الثامنة عشرة للدورى بسبب عدم تحديد لجنة المسابقات باتحاد الكرة حتى الآن لموعد المباراة حتى الآن وهو ما وضع المدير الفني في ورطة حقيقية خاصة أن لقاء الفريق السكندرى أمام الزمالك في دور الـ16 تم تأجيلها نظرًا لسفر الفريق الأبيض للدوحة لخوض لقاء الترجى التونسى في السوبر الأفريقي يوم الجمعة المقبلة.

وأكد حمادة صدقى أنه مندهش من عدم تحديد موعد لمباريات الدور الثاني حتى الآن، خاصة أنه لن يخوض أي مباريات رسمية في الفترة المقبلة، لذا فإنه سيحاول أن يخوض بعض المباريات الودية لزيادة الإنسجام بين اللاعبين خاصة الجدد الذى تعاقد معهم النادي خلال فترة الانتقالات الشتوية.

ونجح فريق سموحة في تحقيق فوز غالٍ وثمين على نادى مصر بهدف مقابل لا شيء أحرزه صلاح محسن في الدقيقة 77 في المباراة التي جرت بينهما باستاد الكلية الحربية ضمن فعاليات الجولة السابعة عشر للدورى.

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بهذه النتيجة ارتفع رصيد سموحة إلى 24 نقطة في المركز السادس بجدول الدوري، بينما تجمد رصيد نادى مصر عند 11 نقطة في المركز الأخير بجدول الترتيب .

ويعد هذا الفوز هو الأول الذى يحققه حمادة صدقى بقيادة سموحة بعد ثلاثة تعادلات متتالية، كما أن هدف فوز الذى سجله صلاح محسن هو الأول له مع الفريق السكندرى منذ استعارته فى التنقلات الشتوية قادمًا من الأهلى.