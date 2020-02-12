شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. طرد المدربين موضة في الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بطاقة حمراء يشهرها حكم المباراة داخل المستطيل الأخضر، ليعلن عن طرد لاعب من أى فريق من طرفى المباراة التي تتم إدارتها بعد خروجه عن النص، مشهد متكرر في الملاعب سواء المصرية أو العالمية.

ولكن مشهد طرد المدربين من الملاعب خلال المباريات، لأسباب مختلفة هو المشهد الذى أصبح يتكرر كثيرًا، خلال الموسم الجارى، وأبرزهم طارق العشرى ومجدى عبد العاطى، وكذلك سامى الشيشينى.

طارق العشرى

شهدت مباراة حرس الحدود والزمالك في الجولة السادسة عشرة من مسابقة الدورى طرد طارق العشرى مدرب الحرس من جانب محمد يوسف حكم اللقاء.

أشهر الحكم محمد سامى البطاقة الحمراء لطارق العشرى المدير الفنى لفريق حرس الحدود قبل انطلاق الشوط الثانى من مواجهة الزمالك فى المباراة التي تجمعهما حاليًا على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

وجاء الطرد بسبب ذهاب العشرى إلى الحكم بعد احتساب ركلة الجزاء للفريق الأبيض، وقال له إن القرار خاطئ، وأن الحكم سبب خسارة الفريق.

ورفض طارق العشرى الامتثال للقرار وتمسك بتواجده على الدكة الفنية، وتدخل البعض لإقناعه بمغادرة أرض الملعب، وامتثل للقرار فى النهاية بعد أن تعطلت صافرة انطلاق الشوط الثانى عدة دقائق.

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طرد الشيشينى

قام محمود عاشور حكم مباراة الزمالك والإسماعيلي التي جمعت الفريقين أول أمس الأحد بإشهار الكارت الأحمر لسامي الشيشيني المدرب العام لفريق الزمالك، بعدما أبدى الأخير اعتراضه علي عدم احتساب الحكم لركلة جزاء لصالح مصطفي محمد عقب احراز الإسماعيلي الهدف الأول له عن طريق باهر المحمدي في الدقيقة 33 من عمر المباراة.

وقال الشيشينى لعاشور قبل الطرد: "أنت جاى وناويها لينا"، وكررها مرة ثانية وهو ما تسبب فى إشهار عاشور للكارت الأحمر لمدرب الأبيض خلال مباراة الدراويش.

طرد مجدى عبد العاطى

في شهر ديسمبر قررت لجنة المسابقات ايقاف مجدي عبد العاطي المدير الفني لفريق أسوان مباراتين لما بدر منه من تصريحات مسيئة ضد لجنة الحكام، وتم إبلاغه بقرار الإيقاف قبل دخوله إلى ملعب مباراة فريقه أمام طنطا.