شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب بيراميدز: أحمد فتحى وشريف إكرامى سيمثلان إضافة قوية حال انضمامهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

كشف محمود فتح الله مدرب فريق بيراميدز أن دخول المسئولين فى النادى في مفاوضات أحمد فتحي وشريف إكرامي لاعبى الاهلى خلال المرحلة المقبلة قائلا "أحمد فتحي وشريف إكرامي يمثلان إضافة لبيراميدز حال إنضمامهما" .

قال محمود فتح الله، مدرب نادي بيراميدز، إن الفريق يتعرض لظروف صعبة بعد إيقاف 5 لاعبين وإن الفوز على المقاولون كان ضروري في ظل موقف جدول ترتيب الدورى الممتاز.

وتابع فتح الله خلال تصريحات تلفزيوينة قائلا : "تظلمنا على عقوبات اتحاد الكرة،ولم نستقر على صفقات الصيف ونسعى لإنهاء الدوري في مركز يليق باسم بيراميدز وإمكانياته".

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أبلغ السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي إدارة ناديه بقراره الفني الخاص برباعي الفريق حسام عاشور ووليد سليمان وأحمد فتحي والحارس شريف إكرامي، في ظل انتهاء عقودهم مع الفريق الأحمر بنهاية الموسم الجاري.