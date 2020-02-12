الخليج 365 ينشر اسماء الحكام المصريون الذين حصلوا على "رخصة VAR"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

ينتظر متابعو الدوري المصري تطبيق تقنية حكم الفيديو VAR بداية من الدور الثاني من بطولة الدوري حسبما أشار عدد من مسؤولي اللجنة الخماسية التي تُدير اتحاد كرة القدم.

محمد فضل عضو اللجنة الخماسية والتي تدير شئون الكرة المصرية حاليًا،سبق وأشار في تصريحات تليفزيونية له، إلى إنه تم اعتماد ملعبين لتطبيق تقنية الفيديو "VAR". ويتبقى 17 آخرين لاعتمادهم بينما خضع أكثر من 45 حكمًا لتدريبات من للاستعانة بهم، مشددًا على أنهم يعملون على الحصول على الموافقات اللازمة لتطبيق التقنية.

الخليج 365 ينشر قائمة باسماء الحكام الذين تم اعتمادهم من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" حال تطبيق تقنية حكم الفيديو VAR في مصر وجاءت اسمائهم كالتالي:"أحمد جمال، أحمد حمدي، جهاد جريشة، إبراهيم محجوب، محمود ناجي، محمد يوسف، سعيد حمزة ، عمر والشناوي، خالد جمال، محمد أبو كتير، محمد الصباحي، محمد سلامة، وائل فرحان، إبراهيم نور الدين، محمد عادل، محمد الحنفي، محمد معروف، طارق مجدي.

وكان استاد القاهرة قد شهد مطلع شهر فبراير الجاري أول تجربة لاستخدام تقنية "VAR" خلال مواجهة ودية بين فريقي سيراميكا كليوباترا وبلدية المحلة.