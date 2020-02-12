تصريحات الثلاثاء.. مهلة للزمالك حتى نهاية فبراير.. وجماهير الصفاقسي يتابعون مباريات الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:
زوار الخليج 365 الأعزاء، نستعرض يوميا أبرز التصريحات التي أدلى بها نجوم ومسؤولو كرة القدم عن يوم الثلاثاء.
مرتضى منصور: الزمالك يمثل مصر في قطر
مصدر في الزمالك لمصراوي: مهلة لنهاية الشهر لسداد مستحقات فيريرا
حسين السيد: جماهير الصفاقسي يتابعون مباريات الأهلي
الغندور: حكام الأهلي والزمالك من أوروبا باستثناء دولتين
مرتضى منصور: الأهلي صدّر أزمة في دوري أبطال إفريقيا
شوقي غريب: مشاركة صلاح في طوكيو تحتاج مجهود شخصي من اللاعب
مجلس أبو ظبي: إقبال جماهير الأهلي على تذاكر السوبر أكبر من الزمالك
مدرب بيراميدز يتحدث عن مفاوضاتهم مع إكرامي وفتحي
حارس بيراميدز يعلق على هدف الأهلي المثير للجدل في مباراة الأزمة
النحاس: هدفنا المربع الذهبي بالدوري
رئيس المسابقات لمصراوي: هذا ما دار بيني وبين أمير مرتضى.. والقمة لن تؤجل
مدرب بيراميدز: نريد الوصول لنهائي الكونفيدرالية.. وتحقيق شيء في الكأس
خليل شمام: الترجي ينقصه التتويج بالسوبر الأفريقي.. وندرك مرارة خسارته
أمير مرتضى يكشف ما دار بينه وبين رئيس لجنة المسابقات بشأن مباريات الزمالك
أمير مرتضى: يمكننا الاستبدال في قائمة الزمالك أمام الترجي في السوبر الإفريقي
مصدر لمصراوي: أشرف صبحي وافق على طلب الأهلي بتخصيص 600 ألف لمؤمن زكريا
أجايي: أهداف الأهلي نتاج عمل جماعي.. ولدينا تطلعات كبيرة هذا الموسم
الأهلي لمصراوي: كاف لم يخطرنا بموعد مباراتنا ضد صنداونز حتى الآن
الغندور: سوبر الأهلي والزمالك في الإمارات سيشهد تطبيق الـVAR
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