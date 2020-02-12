مرتضى منصور: الترجي التونسي فريق كبير.. ولا يجب التقليل منه

قال مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، أن فريق الترجي التونسي كبير ومحترم ولا يجب التقليل من شأنه بعدما نجح في الفوز بأخر لقبين لدوري أبطال أفريقيا.

وقال مرتضى في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" المذاع على فضائية "الزمالك"، إنه كان السبب في وقت سابق، في استقبال الأهلي استقبالا محترما في أجواء من الشحن خلال مباراة الأهلي والترجي في رادس، حينما أجرى معه مذيع تونسي مكالمة للحديث عن الفتنة بين الناديين قبل عامين، وكانت هذا المكالمة