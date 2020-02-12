رياضة | ترتيب الدوري المصري بعد فوز بيراميدز على المقاولون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترتيب الدوري المصري بعد فوز بيراميدز على المقاولون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق نادي بيراميدز فوزا هاما علي حساب نظيره نادي المقاولون العرب بنتيجة هدفين مقابل لاشئ ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز في المباراة التي جمعت بين الفريقين علي ستاد المقاولون العرب الدولي بالجبل الأخضر.

وكان نادي الزمالك قد حقق فوزا علي حساب نظيره نادي الاسماعيلي بنتيجة هدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بين الفريقين علي ستاد الاسماعلية الدولي، وحقق النادي الأهلي فوزا كبيرا علي حساب نظيره نادي طلائع الجيش بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل لاشئ في المباراة التي جمعت بين الفريقين علي ستاد القاهرة الدولي، بينما فاز النادي المصري البورسعيدي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل لاشئ على نادي وادي دجلة، وتعادل نادي طنطا علي أرضه أمام نظيره نادي إنبي سلبيا.

ويقدم لكم موقع "الخليج 365 الرياضي" ترتيب الدوري المصري بعد فوز نادي براميدز علي المقاولون العرب:

1- الأهلي 42 نقطة.

2- المقاولون العرب 32 نقطة.

3-الزمالك 31 نقطة.

4-الاتحاد السكندري 27 نقطة.

5-بيراميدز 26 نقطة.

6-سموحة 24 نقطة.

7-إنبي 24 نقطة.

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8-الانتاج الحربي 23 نقطة.

9-الإسماعيلي 21 نقطة.

10-المصري 20 نقطة.

11-حرس الحدود 19 نقطة.

12-الجونة 19 نقطة.

13-أسوان 18 نقطة.

14-طلائع الجيش 15 نقطة.

15-طنطا 15 نقطة.

16-مصر المقاصة 14 نقطة.

17-وادي دجلة 14 نقطة.

18-نادي مصر 11 نقطة.