رياضة | برشلونة ينتظر قرار الاتحاد الإسباني للتعاقد مع مهاجم جديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة ينتظر قرار الاتحاد الإسباني للتعاقد مع مهاجم جديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينتظر مسئولو فريق برشلونة قرار الاتحاد الإسباني لكرة القدم في الأيام المقبلة وذلك بعد إصابة اللاعب الفرنسي عثمان ديمبلي لمدة 6 أشهر حتى بداية الموسم الجديد.

ويتيح الاتحاد الإسباني للأندية التعاقد مع لاعب جديد خارج فترة الإنتقالات في حال إصابة أحد اللاعبين في القائمة لمدة 5 اشهر أو أكثر.

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وأشارت تقارير إسبانية حسب كوبيه، إن خلال 72 ساعة سيكون لدى برشلونة إجابة من الاتحاد الإسباني بشأن التوقيع مع مهاجم بديل عن ديمبلي.

يذكر أن فريق برشلونة يحتل المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 49 نقطة.