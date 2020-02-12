رياضة | مفاجأة.. جهاد جريشة يفكر في اعتزال التحكيم لهذا السبب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. جهاد جريشة يفكر في اعتزال التحكيم لهذا السبب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصبح الحكم الدولي المصري، جهاد جريشة، يفكر في اعتزال التحكيم، بسبب الأزمة الناشبة بينه وبين لجنة الحكام باتحاد الكرة في الأونة الأخيرة.

وأوضح مصدر مقرب من جهاد جريشة، أنه أصبح يفكر بجدية في اتخاذ تلك الخطوة بعد شعوره بالظلم من قبل جمال الغندور، رئيس لجنة الحكام، الذى قرر إيقافه عن إدارة المباريات فى الدوري.

وقام الاتحاد العربى بإرسال خطاب، بضرورة استبعاده من خوض لقاء اتحاد جدة السعودى وأولمبيك آسفى المغربى فى الدور ربع النهائى للبطولة العربية.

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وكان جريشة قد خضع للتحقيق، صباح اليوم الثلاثاء، فى لجنة الحكام، بعد هجومه على اللجنة بسبب تراجعه فى ترتيب القائمة الدولية، واحتلاله المركز الثالث فى القائمة خلف الثنائي إبراهيم نور الدين وأمين عمر.

وأكد جمال الغندور، على أن جهاد جريشة لن يقوم بالتحكيم مرة أخرى هذا الموسم قبل انتهاء خضوعه للتحقيقات.

وقال الغندور: "جريشة يتحدث فى كل وسائل الإعلام فى العالم دون الحصول على إذن من لجنة الحكام وهذا اختراق واضح للوائح المنظومة التى يعمل بها، وإذا لم يحترم جهة عمله فعليه تحمل العواقب".