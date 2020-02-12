رياضة | موعد مباراة لرجاء البيضاوي اليوم| مشاهدة مباراة الجيش الملكي ضد الرجاء البيضاوي اليوم 12-10-2020 بالدوري المغربي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة لرجاء البيضاوي اليوم| مشاهدة مباراة الجيش الملكي ضد الرجاء البيضاوي اليوم 12-10-2020 بالدوري المغربي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف ملعب "مولاي عبد الله" بمدينة الرباط عاصمة المملكة المغربية اليوم الأربعاء 12 فبراير، مباراة نادي الجيش الملكي وضيفه الرجاء البيضاوي المغربي، وذلك ضمن مؤجلات الدوري المغربي لكرة القدم "البطولة الإحترافية 1".

ويسعى فريق الرجاء البيضاوي للفوز في المباراة والتقدم في جدول الترتيب والدخول ضمن المنافسة على اللقب مع فريقي الوداد البيضاوي ونهضة بركان.

فيما يطمح الجيش الملكي في تحسين مركزه والتقدم نحو المراكز الاربع الأولى، والعودة للمشاركات الافريقية بعد غياب طويل.

ترتيب الجيش الملكي والرجاء البيضاوي.

يحتل فريق الجيش الملكي المركز السادس برصيد 22 نقطة من 14 مباراة، حققها من سبع إنتصارات وتعادل وحيد وستة هزائم، له 18 هدف وعليه 14 هدف.

بينما يتواجد الرجاء في المركز الرابع برصيد 25 نقطة من 13 مباراة، حققهل من سبع إنتصارات وأربعة تعادلات وهزيمتين، سجل 19 وإستقبل 12 هدفاً، وهو أقوى دفاع في البطولة رفقة الوداد.

موعد مباراة الجيش الملكي ضد الرجاء البيضاوي

تنطلق المباراة مساء اليوم الأربعاء، عند الساعة السادسة بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت مكة المكرمة والدوحة والكويت وعمان وبغداد، الثامنة مساء بتوقيت أبو ظبي ودبي، الخامسة مساء بتوقيت تونس والجزائر، الرابعة بتوقيت جرينتش والدار البيضاء.

التشكيل المتوقع لمباراة الجيش الملكي ضد الرجاء.

من المتوقع أن يبدأ المدرب كارلوس فيرير المدير الفني للجيش الملكي مباراة الرجاء بالتشكيل التالي.

Advertisements

حراسة المرمى: محمد بايو.

خط الدفاع: أنور تارخات - ديني - أيمن شعباني - عمر جيراري.

خط الوسط: إيسيس آكا - محمد علي بيمامير - حمزة مجاهد.

خط الهجوم: عبد الإله عميمي - أبو بكر تونجارا - محمد فكري.

بينما من المتوقع أن يبدأ جمال السلامي مدرب الرجاء بالتشكيل التالي.

حراسة المرمى: أنس زنيتي.

خط الدفاع: أسامة سوكال - عبد الإله مدكور - سند الورفلي - عبد الرحيم أشكاشير.

خط الوسط: عمر عرجون - فابريس نجاه - أنس جبرون.

خط الهجوم: حميد أحداد - بين مالانجو - أيوب ناناح.