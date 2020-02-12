رياضة | برشلونة يحدد بديل ديمبلي لضمه خلال ساعات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يحدد بديل ديمبلي لضمه خلال ساعات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حدد مسئولو فريق برشلونة الإسباني بديل اللاعب الفرنسي عثمان ديمبلي مهاجم الفريق بعد إصابته خلال الفترة الحالية ولمدة 6 اشهر حتى بداية الموسم الجديد مع البارسا.

وأشارت تقارير إسبانية حسب صحيفة "الماركا"، إن يبقى ويليان خوسيه لاعب فريق ريال سوسيداد الهدف الأول لبرشلونة على الرغم من أنه لا يوجد حتى الآن عرض رسمي، ولكن البارسا يعرف بالفعل ثمن ويليان لأنهم حافظوا على اتصالات مع سوسيداد في يناير.

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وطلب ريال سوسيداد في يناير 35 مليون بين الثابت والمتغير، لكن لم يكونوا علي إستعداد لدفع هذا المبلغ خلال الميركاتو الشتوي.

ويعلم بارتومو رئيس برشلونه بالفعل أن هذا الرقم ( 35 مليون) الذي سيمنح انتقال اللاعب لبرشلونه سيكون عليه أن يقرر ما إذا كان سيعطي الضوء الأخضر للتوقيع، وإذا كان النادي على استعداد لدفع هذا المبلغ حالياً .

وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع سوسيداد فهناك خيارات أخرى سيتم تفعيلها بشكل سريع.