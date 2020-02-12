رياضة | مرتضى منصور يتحدى الترجي ... ويكشف سبب إقالة شحاتة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مرتضى منصور يتحدى الترجي ... ويكشف سبب إقالة شحاتة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، رسالة قوية لفرق الترجي التونسي، منافس نادي الزمالك على لقب السوبر الأفريقي يوم الجمعة القادم، وذلك من خلال الفيديو الذي نشره على صفحته الشخصية اليوم.

وأعلن مرتضى منصور جاهزية الزمالك لحصد لقب السوبر الغائب منذ عام 2003 عن خزائن القلعة البيضاء، ووعد نجوم الفريق بمكافآت كبيرة حال تحقيق اللقب.

وقال مرتضى خلال الفيديو بصحبة اللاعبين: "قمت بالإتصال هاتفياً باللاعبين بين شوطي مباراة الإسماعيلي الماضية، وطالبتهم بالهدوء وعدم الإنسياق وراء حكم المباراة".

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وتابع: "حرص محمود عاشور حكم مباراة الفريق الماضية أمام الإسماعيلي على إستفزاز اللاعبين، لإقصاء أحدهم عن مباراة السوبر المصري أمام الأهلي".

وحول إقالة الإعلامي كريم حسن شحاتة واصل: "وجهنا الشكر لحسن شحاتة بعد دفاعه عن هدف الأهلي أمام بيراميدز، طالبت في وقت سابق بعدم قيام الحكم أحمد الشناوي بتحليل الفقرات التحكيمية، لكنني فوجئت بقيامه بمداخلة مع برنامج كريم حسن شحاتة".

وأضاف: "عمرو الجنايني الزملكاوي قام بتعيين جمال الغندور رئيساً للجنة الحكام لتصفية حساباته معي، ورفض أرسال مبلغ 8 مليون جنيه من الإتحاد الإفريقي للنادي، بسبب وجود مديونيات".

ووجه رسالة لفرجاني ساسي نجم الفريق قائلاً: "أنت لست لاعب خائن مثل كهربا، ولا تلتفت لمن يحاربك، فالناس لا يحاربون إلا الكبار.