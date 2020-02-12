رياضة | طبيب ديمبلي يكشف سبب كثرة إصابات اللاعب الفرنسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طبيب ديمبلي يكشف سبب كثرة إصابات اللاعب الفرنسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف لاسيه لمباينن طبيب اللاعب الفرنسي عثمان ديمبلي لاعب فريق برشلونة الإسباني عن سبب كثرة إصابات لاعب البارسا في الفترة الأخيرة.

وقال لمباينن في تصريحات صحفية : "العلاقة مع برشلونة قريبة وهناك أشياء لا يمكنني الحديث عنها، بالإضافة إلى أني لا أحب الحديث عن انتكاسات اللاعبين، وواجبي هو العناية به وسأحرص على عودته بعد 6 أشهر".

Advertisements

وأشار : "‏عندما يكون اللاعب سريع جداً هذا يكون مؤثر على أوتار الركبة، ‏وعندما يكون الضرر كبيراً تكون الإصابة متكررة، ويمكن أن تتكرر مرة أخرى لأن هناك العديد من العوامل المؤثرة".

وأعلن نادي برشلونة عن غياب عثمان ديمبلي بسبب إصابته الأخير لمدة 6 أشهر عن الملاعب.