رياضة | مدرب الترجي السابق يتحدث عن مواجهة السوبر الأفريقي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب الترجي السابق يتحدث عن مواجهة السوبر الأفريقي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث المدرب التونسي المخضرم نبيل معلول المدير الفني السابق لمنتخب تونس والترجي التونسي عن مواجهة الأخير أمام الزمالك بطل كأس الكونفدرالية في كأس السوبر الأفريقي.

تصريحات نبيل معلول

وقال نبيل معلول عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي"فيسبوك" : "الترجي وبعد سلسلة النتائج الإيجابية في الدوري، والتفوق بـ10 نقاط على أقرب منافسيه، سيركز على السوبر الأفريقي أمام الزمالك".

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وأضاف مدرب الترجي "مواجهة السوبر، ستعطي الصورة الحقيقية لمستوى الفريق خاصة وأنه وجد بعض الصعوبات الدفاعية والهجومية في المباريات الأخيرة".

واختم معلول "الترجي يأمل في أن يتفادى تكرار سيناريو نهائي السوبر، السنة الماضية أمام الرجاء، واللعب على نقاط قوته لتحقيق المطلوب إن شاء الله".

موعد مباراة الزمالك ضد الترجي التونسي

ومن المقرر أن تُقام مباراة الزمالك بطل كأس الكونفدرالية ضد الترجي التونسي بطل دوري أبطال أفريقيا بملعب حمد بن جاسم بالعاصمة القطرية الدوحة، في كأس السوبر الأفريقي مساء الجمعة المُقبلة في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة