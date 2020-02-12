رياضة | نجم ريال بيتيس يثير اهتمام برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم ريال بيتيس يثير اهتمام برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت وسائل إعلام عالمية بأنه على الرغم من أن ريال بيتيس لم ينجح في الفوز على برشلونة أو حتى التعادل معه عقب ثلاثية ضمن بها النادي الكتالوني الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين إلا أن لاعبا منه كان من بين أكثر المتألقين لدرجة أن أثار اهتمام مسئولي برشلونة أروقة قاعة الكامب نو.

وأكدت وسائل الإعلام العالمية أن الأمر يتعلق بالنجم نبيل فقير الذي تم طرده في الدقيقة 79 من عمر المباراة بسبب حصوله عل إنذارين في دقيقة واحدة لكنه قبل ذلك تمكن من إعادة الروح إلى فريقه بعد تسجيله لهدفه الثاني.

وأشارت وسائل الإعلام إلى أن تألقه في هذه المباراة أصبح واضحًا بالتسديدة الصاروخية التي سجل منها هدفه الشخصي بالإضافة إلى المحاولات الثلاثة لهز شباك برشلونة وكان ليونيل ميسي الوحيد الذي تفوق عليه بمعدل أربع محاولات.

يضاف إلى ذلك، دقة التمريرات التي قيمتها الصحافة المختصة بنسبة 87% بينما حصل زملاءه في الفريق على علامة 83% فقط.

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وأشارت وسائل الإعلام إلى أن يحقق لاعب كهذا أرقاما أمام عملاق مثل برشلونة يعتبر أمر ليس بالهين وللتذكير فقط فإن فقير سجل في أغسطس الماضي هدفا في شباك برشلونة، لكن المباراة الأخيرة تزامنت مع تحركات برشلونة الساعية لتعزيز خط الهجوم بعد أن فقد مهاجمه الأول لويس سواريز وكذلك عثمان ديمبلي وكليهما بسبب الإصابة.

وكشفت وسائل الإعلام أنه بعد هذه المباراة بالذات بدأ اسم فقير يتردد كمرشح قوي في ب شلونة للوقوف إلى جانب ميسي مع العلم أنها ليست المرة الأولى التي يظهر فيها النجم الفرنسي على رادار النادي الإسباني، حيث أن إيريك أبيدال السكرتير الفني سبق وأن اتصل باللاعب لإخباره بنتائج متقدمة بشأن انتقاله إلى البارسا.

وأشارت وسائل الإعلام العالمية إلى أن هذا حدث قبل أن ينتقل لاعب ليون السابق إلى بيتيس الصيف الماضي مقابل 60 مليون يورو.