رياضة | جريزمان يثير الجدل في برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جريزمان يثير الجدل في برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية فرنسية بأن الجدل أثير في الساعات الماضية بسبب تصريحات الفرنسي أنطوان جريزمان نجم برشلونة عن وجود أزمة له في التعامل مع زملائه في صفوف الفريق الكتالوني.

ونقلت صحيفة فرانس فوتبول الفرنسية عن جريزمان تصريحات لمقربين منه: "لن يتمكنوا مني ولن أرحل، إنهم يغيرون مني لأنني توجت بكأس العالم 2018 ومن الأفضل أن أضحك عليهم".

وعلى الجانب الآخر، أكدت صحيفة سبورت الكتالونية أن جريزمان لم يتحدث أبدًا مع الصحيفة الفرنسية ولم يُجر معها أي مقابلة صحفية.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن فرانس فوتبول الفرنسية زعمت أن صديقة جريزمان إريكا لا تجد حياة اجتماعية ملائمة وتشتكي لأصدقائها من الأجواء مما يجبر جريزمان على اتخاذ خطوة الرحيل في الصيف وأن هذا لم يحدث إطلاقا وأن النجم الفرنسي لا يُفكر في ذلك