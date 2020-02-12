رياضة | مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 12 / 2 / 2020 والقنوات الناقلة لها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 12 / 2 / 2020 والقنوات الناقلة لها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مواعيد مباريات اليوم حيث تقام العديد من المباريات الهامة اليوم الأربعاء 12 / 2 / 2020، أبرزها مباراة الإنتر ضد نابولي في كأس إيطاليا، ومباراة الجيش الملكي ضد الرجاء في الدوري المغربي، لمشاهدتها حصريًا والاستمتاع بها فور انطلاقها.

ويعرض لكم "الخليج 365 الرياضي" مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:

مواعيد مباريات اليوم في كأس إيطاليا "ذهاب الدور نصف النهائي"

الإنتر ضد نابولي، تقام المباراة في تمام العاشرة إلا ربع مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة بي إن سبورت 4.

مواعيد مباريات اليوم في كأس ملك إسبانيا "ذهاب الدور نصف النهائي"

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أتليتك بلباو ضد غرناطه، تقام المباراة في تمام العاشرة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة السعودية الرياضية 1.

مواعيد مباريات اليوم في كأس فرنسا "الدور ربع النهائي"

ديجون ضد باريس سان جيرمان، تقام المباراة في تمام السابعة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة بي إن سبورت 6.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المغربي "الجولة الـ15"

الجيش الملكي ضد الرجاء البيضاوي، تقام المباراة في تمام السادسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة المغربية الرياضية.