شكرا لقرائتكم خبر عن «الزمالك» يتسلم الزي الجديد والفريق يظهر به في «السوبر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك وصول شحنة الملابس الجديدة لفريق الكرة الأول، موكدا أن إدارة الكرة تسلمت اليوم شحنة الملابس الحديدة والزي الجديد لفريق الكرة الأول والتى سيظهر بها الفريق رسميا خلال الفترة المقبلة، ووجه «منصور» الشكر لوزيري الشباب والرياضة ووزير المالية ببعد تدخلهم وإنهاء أزمة الملابس بعد احتجازهم في الجمارك.

وتسابق إدارة الكرة برئاسة أمير مرتضى الزمن أجل سفر الزي الجديد إلى الدوحه حتي يتسني للفريق خوض مباراة الترجي بها وفِي حالة عدم اسعاف الوقت لذلك فان الفريق سيظهر بالزي الحديد بشكل رسمي في السوبر المحلي في ابوظبي.

ونجح مرتضي منصور رئيس النادي في التدخل والحصول علي موافقات وزيري المالية والشباب والرياضة من اجل الإفراج الجمركي عن شحنه الملابس الخاصة بالفريق.