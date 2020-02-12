شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر يحسم موقف الأهلي من تأجيل قمة الدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يحسم السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى، موقف القلعة الحمراء بشأن اقتراح تأجيل مباراة الزمالك فى القمة التى ستجمع بين الفريقين فى بطولة الدورى الممتاز المقرر لها يوم 24 فبراير الجارى، قبل مواجهة صن داونز بطل جنوب إفريقيا بأيام قليلة، ضمن مباراة الذهاب لدور الثمانية لبطولة دورى أبطال إفريقيا، وسيتحدد موقف النادى الأهلى من الموافقة على اقتراح تأجيل القمة من عدمه وفقاً للرؤية الفنية للمدير الفنى، حيث لايزال يفاضل بين الموافقة على منح اللاعبين فرصة أكبر للاستعداد لمواجهة بطل جنوب إفريقيا المهمة، خاصة أن وضع الفريق مستقر بشكل كبير فى بطولة الدورى الممتاز، أو رفض التأجيل ومواصلة الانطلاقة القوية على المستوى المحلى.

يأتى ذلك فى الوقت الذى سادت فيه حالة من الارتياح لدى الجهاز الفنى واللاعبين، بعدما تغلب الفريق على طلائع الجيش بثلاثية نظيفة فى المباراة التى جمعت بينهما مساء الأنين «الإثنين» ضمن مباريات الجولة الـ17 لبطولة الدورى الممتاز، ليواصل الفريق تحقيق العلامة الكاملة متربعاً على قمة الدورى الممتاز برصيد 42 نقطة، كما منح مسؤولو النادى اللاعبين مكافآت إجادة بعد المستوى المتميز فى بطولة الدورى، لتحفيزهم قبل خوض المواجهات القوية التى سيقبلون عليها فى شهر فبراير الجارى، بداية من مواجهه المصرى المقرر لها الجمعة المقبل.

وفى السياق ذاته، أعرب جونيور أجايى، لاعب الفريق، عن سعادته بالفوز الذى تحقق على طلائع الجيش، مؤكدا أن الفريق لديه أهداف كبيرة يسعى لتحقيقها هذا الموسم؛ على رأسها حسم اللقب المحلى مبكرا، والفوز بلقب دورى الأبطال الإفريقى.

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وقال أجايى: «هدفنا الفوز فى كل مباراة نخوضها محليا وإفريقيا، وهذا ما يتحقق بمجهود الجهاز الفنى واللاعبين، والتركيز العالى من الجميع فى كل مباراة».

وعن هدفه فى المباراة قال: «أكون سعيدا بكل هدف يسجله الفريق وليست أهدافى فقط، فكل هدف يسجله الفريق هو نتاج مجهود جماعى من الجميع، ويقربنا لهدف نسعى كلنا من أجله وهو الفوز بالثلاث نقاط». وأضاف: «لدينا تطلعات كبيرة هذا الموسم نتمنى تحقيقها.. بحسم لقب الدورى مبكرا وحصد لقب دورى أبطال إفريقيا، ونحن نركز فى كل مباراة على حدة لتحقيق الأهداف المطلوبة».

فيما طلب الجهاز الفنى وضع برنامج بدنى خاص للسنغالى أليو بادجى، مهاجم الفريق، بعد عودته من بلاده، لتجهيزه للمشاركة فى المباريات المقبلة، وذلك بعدما تغيب عن التدريبات الجماعية قبل مواجهة طلائع الجيش نظرا لسفره إلى السنغال لتجديد جواز سفره. كما حدد الجهاز الفنى برنامجا استشفائيا فى المران الذى أقيم «الثلاثاء» على أرض ملعب استاد مختار التتش بالجزيرة للاعبين الذين شاركوا فى مباراة طلائع الجيش.

ويسعى «فايلر» من خلال البرنامج البدنى والاستشفائى لتخليص اللاعبين من حالة الإجهاد بعد المباراة؛ نظرا لضيق الوقت قبل مواجهة المصرى المقبلة. كما يعقد الجهاز الفنى محاضرة فنية بالفيديو للاعبين للحديث عن مباراة المصرى المقبلة فى الدورى الممتاز. وقام السويسرى رينيه فايلر بتجهيز فيديو يتضمن ملخصًا لمباريات فريق المصرى المحلية والإفريقية، لدراسته وتحديد مواطن القوة والضعف فيه، وطريقة اللعب المناسبة للقاء فى ضوء ما يملكه الفريق المنافس من إمكانات.

يأتى ذلك فى الوقت الذى أنهى فيه الجهاز الإدارى بقيادة سمير عددلى إجراءات الحصول على تأشيرات السفر إلى الإمارات؛، لمواجهة الزمالك فى السوبر المصرى يوم ٢٠ من الشهر الجارى. وتقرر سفر بعثة الفريق الأول لكرة القدم إلى الإمارات يوم ١٧ من الشهر الجارى، على أن تكون العودة فى اليوم التالى للمباراة.