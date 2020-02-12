شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يحفز اللاعبين بالمكافآت للفوز على الأهلى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رصد مجلس إدارة النادى المصرى مكافآت إجادة للاعبين فى حالة الفوز على الأهلى فى المباراة، التى ستقام الجمعة المقبل، بالدورى الممتاز، بخلاف مكافأة الفوز التى تنص عليها اللائحة، كما قامت الإدارة بصرف 250 ألف جنيه مكافآت متأخرة للاعبين والجهاز الفنى لتشجيعهم على الاجتهاد وبذل قصارى جهدهم فى اللقاء المرتقب، فيما وضع إيهاب جلال، المدير الفنى برنامجًا خاصًا للاعبين يتضمن علاج الأخطاء التى وقع فيها اللاعبون مؤخرًا بجانب تدريبهم على الخطة التى سيخوض بها اللقاء بهدف الوصول بجميع العناصر إلى أعلى فورمة تساعدهم على الظهور بمستوى جيد.

وحرص سمير حلبية، رئيس النادى، على تهنئة اللاعبين عقب الفوز على وادى دجلة بثلاثة أهداف نظيفة وطالبهم بالتركيز أمام الأهلى لتحقيق الفوز.

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من ناحية أخرى، تلقى الجهاز الفنى صدمة قبل مواجهة الأحمر بسبب كثرة الإصابات التى ضربت الفريق حيث تعرض 6 لاعبين دفعة واحدة لإصابات مختلفة هم أحمد مسعود، حارس المرمى، وبوسكا وبهاء مجدى وإسلام صلاح عماد فتحى، ما وضع الجهاز الفنى فى مأزق وتقرر تكثيف الجرعات التدريبية للحارس أحمد عبدالفتاح لحراسة مرمى الفريق أمام الأهلى.

كان الفريق قد نجح فى الفوزعلى وادى دجلة بثلاثية نظيفة، الأنين، ضمن الجولة السابعة عشرة للدورى ليحصد الفريق ثلاث نقاط مهمة رفعت رصيد الفريق إلى 20 نقطة متقدما للمركز العاشر، وأعرب إيهاب جلال، المدير الفنى، عن سعادته بفوز فريقه،، مؤكدا أن الفوز جاء فى توقيت يحتاجه الفريق، وقال جلال، فى تصريحات عقب اللقاء، اللاعبون أدوا المباراة بروح قتالية عالية، ولذلك تحقق الفوز الغائب عن الفريق، بسبب سوء التوفيق فقط.

وأضاف: محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان ومجلس إدارة المصرى هم وراء بقائى مع الفريق؛ لتمسكهم الشديد بتواجدى، وليس كما أثير مؤخرا بسبب الشرط الجزائى، وعن مباراة الأهلى المقبلة فى الدورى، أكد أنه يثق فى لاعبيه لتقديم مباراة جيدة، على الرغم من حالة الإرهاق التى تواجه اللاعبين، وأشار إلى أن الفوز أمام دجلة سيمنحنا دافعا لتقديم مباراة جيدة أمام الأهلى، ولفت إلى أن هدفنا الفوز فى كل مباراة نخوضها، وهذا ما يتحقق بمجهود الجميع، والتركيز العالى من الجميع خلال المرحلة المقبلة.