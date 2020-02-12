شكرا لقرائتكم مرتضى منصور: مباراة السوبر الأفريقي تُلعب باسم مصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، أن جميع لاعبي الزمالك على قدر المسئولية خلال مباراتهم أمام الترجي المقرر لها الجمعة المقبل.
وأضاف رئيس الزمالك في تصريحات لبرنامج زملكاوي المذاع على فضائية الزمالك، أنه أبلغ اللاعبين بأهمية المباراة كونها تلعب باسم مصر وليس باسم الزمالك.
وشدد رئيس الزمالك على علاقاته المميزة مع جميع الأندية العربية والمحلية، موجها رسالة لجماهير الزمالك بضرورة الوقوف خلف الفريق للعودة من جديد للمنافسة على جميع البطولات.
ويواجه الزمالك نظيره الترجي الجمعة المقبل على لقب كأس السوبر الأفريقي في الدوحة، فيما سيسافر للإمارات لخوض السوبر المحلي يوم 20 فبراير الجاري، وبعدها يصطدم بالأهلي في الدوري المصري يوم 24 قبل مباراتى دور الثمانية لدوري الأبطال.
ويلتقي الزمالك امام الترجي في ربع نهائي دوري الأبطال ويقام الذهاب يوم 28 تو 29 من الشهر الجاري، على أن تكون العودة يوم 6 او 7 مارس المقبل.
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