شكرا لقرائتكم الإسماعيلي يواصل استعداداته لموقعة الرجاء المغربى في البطولة العربية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواصل فريق الاسماعيلى استعداداته لموقعة الرجاء المغربى المقرر لها الأحد المقبل على ستاد الاسماعيلية فى نصف نهائى البطولة العربية ، بعد أن منح الفرنسى ديديه جوميز المدير الفنى للدراويش للاعبيه أجازة من المران عقب الخسارة من الزمالك بهدفين مقابل هدف فى الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري العام والتى أقيمت مساء الاحد الماضى على ستاد الإسماعيلية ، أحرز أهداف الزمالك والإسماعيلي كل من محمود علاء من ركلة جزاء ويوسف أوباما من رأسية بينما احرز هدف الإسماعيلي باهر المحمدي من ركلة جزاء.

وطالب جوميز لاعبيه بإغلاق صفحة الدوري والتركيز في موقعة البطولة العربية الحاسمة ، وتأهل الرجاء البيضاوي المغربي إلى نصف نهائي البطولة العربية “كأس محمد السادس”، بالرغم من الخسارة بهدف نظيف أمام مولودية الجزائر، لكنه كان قد فاز في الذهاب خارج الأرض بنتيجة 2-1، ليخطف التأهل بأفضلية التسجيل خارج الأرض ، وأحرز سامي فريوي هدف المباراة الوحيد لصالح مولودية الجزائر، في الدقيقة 41 من ركلة جزاء، لكنه لم يكن كافيًا من أجل التأهل.

وتأهل الرجاء وفقًا لهذه النتيجة من أجل مواجهة الإسماعيلي في نصف نهائي البطولة ، ويقام لقاء الذهاب في الإسماعيلي يوم 16 فبراير الجاري، على أن يكون لقاء العودة على ملعب الرجاء في 15 مارس القادم.

وكان الإسماعيلي قد تأهل على حساب الاتحاد السكندري في ربع نهائي البطولة، بعدما فاز في مجموع مباراتي الذهاب العودة بهدف نظيف.

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وفى وقت سابق قال ديديه جوميز المدير الفنى للإسماعيلى إن فريقه لا يستحق الخسارة بتلك الطريقة أمام الزمالك خلال المباراة التى أقيمت بين الفريقين مساء الأحد الماضى، ضمن منافسات دور الـ17 بمسابقة الدورى الممتاز.

وأضاف جوميز "الفريق قدم مباراة جيد خاصة بالشوط الأول، تأثرنا بلا شك بخروج غياب عماد حمدى الاضطرارى بجانب طرد بيومى".

وواصل "أشعر بإحباط كبير بعدما آلت إليه نتيجة المباراة، علينا أن نستمر بكل إصرار وتحفز نحو تصويب الأخطاء التى وقعنا فيها".

واستكمل حديثه "فى رأيى أن ركلة الجزاء المحتسبة ضدنا غير صحيحة"، مستطردا "سنغلق تلك الصفحة سريعا، وسنبدأ الاستعداد للارتباطات المقبلة على الصعيد المحلى والعربى".