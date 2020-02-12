شكرا لقرائتكم محمد يوسف: مؤمن زكريا فضل انتقاله للزمالك في 2012 رغم اتفاقه مع الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل كشف محمد يوسف، نجم الأهلي السابق، عن مفاجأة كبيرة بشأن مؤمن زكريا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي سابقا.
قال يوسف في تصريحات لبرنامج نمبر وان على قناة النهار: "اتفقنا في 2012 مع مؤمن زكريا على التوقيع للنادي الأهلي ولكن تفاجئنا بعدها بتوقيعه لنادي الزمالك"
تابع: "في نهائي إفريقيا الأخير بين الأهلي والترجي مؤمن كان خارج حسابات كارتيرون نهائيا ولكن طلبت من كارتيرون اصطحابه في تونس لكنه رفض"
أتم: "بعد رحيل كارتيرون خصصت برنامج تأهيلي لمؤمن زكريا لمدة 10 أيام من أجل عودته من جديد ولكنني رحلت ولم أكتشف مرضه"
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