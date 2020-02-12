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أحمد رؤوف يعلن اعتزاله الكرة

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جدة - عمرو شويل أعلن  أحمد رؤوف لاعب الأهلي السابق، اعتزاله اللعب بشكل نهائي بعد مسيرة حافلة مع العديد من الأندية ابرزها الأهلي والمصري وإنبي والمنتخب الوطني.

وقال رؤوف في تصريحات تلفزيونية: "قررت اعتزال كرة القدم بشكل نهائي بعد دراسة هذه الخطوة بعناية كبيرة".

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وأضاف أنه قرار صعب عليه ولكن جاء في وقته من وجهه نظره عقب المسيرة الناجحة التي قدمها في الملاعب سواء مع المنتخب الوطني أو الأندية.

وأتم أن وجهته المقبلة ستكون في المجال الفني والتدريب ويخوض حاليا دورات تدريبية لاكتساب الخبرات.

 

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