شكرا لقرائتكم أحمد عبد الملك: الزملكاوي الطبيعي لا يشجع الأهلي.. وتمنيت هزيمته امام الهلال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال احمد عيد عبد الملك نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أنه لا يشجع الأهلي حتى لو يخوض منافسات قارية أو عالمية، موضحا أن تشجيع فريق منافس بداع أنه يلعب باسم البلد شيء مثالي لا يوجد في أي دوري بالعالم

وأضاف عبد الملك في تصريحات لبرنامج زملكاوي المذاع على فضائية الزمالك، أنا زملكاوي، والزملكاوي الطبيعي لا يشجع الأهلي في أي بطولة قارية، ويتمنى خسارته في جميع البطولات التي يكون الزمالك طرفا فيها أو ليس طرفا فيها.

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وكشف أحمد عيد عبد الملك أنه تمنى هزيمة الأهلي من الهلال السوداني والخروج من دوري أبطال أفريقيا، ولا يمكنه تشجيع الأهلي امام أي فريق حتى لو كان هذا الفريق ينتهي لبلد لا يحبها".

ويواجه الزمالك نظيره الترجي الجمعة المقبل على لقب كأس السوبر الأفريقي في الدوحة، فيما سيسافر للإمارات لخوض السوبر المحلي يوم 20 فبراير الجاري، وبعدها يصطدم بالأهلي في الدوري المصري يوم 24 قبل مباراتى دور الثمانية لدوري الأبطال.