شكرا لقرائتكم مرتضى منصور: الأهلي اختلق أزمة للزمالك في ربع نهائي أفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، أنه كان النادي المبادر باختيار موعد وملعب مباراة الفريق الأبيض أمام الترجي قبل اختيار الأهلي للموعد.

وأضاف رئيس الزمالك في تصريحات لبرنامج زملكاوي المذاع على فضائية الزمالك، اخترنا اللعب وحصلنا على موافقة من الاتحاد الأفريقي واستاد القاهرة بخوض مباراتنا أمام الترجي في ذهاب ربع نهائي دوري الابطال يوم 29، وبعدها الأهلي اختلق مشكلة وأرسل طلبه بخوض المباراة بنفس اليوم، ومع استحالة إقامة مباراتين للأهلي والزمالك في نفس اليوم فالأمور تسير تجاه اختلاق أزمة.

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ويواجه الزمالك نظيره الترجي الجمعة المقبل على لقب كأس السوبر الأفريقي في الدوحة، فيما سيسافر للإمارات لخوض السوبر المحلي يوم 20 فبراير الجاري، وبعدها يصطدم بالأهلي في الدوري المصري يوم 24 قبل مباراتي دور الثمانية لدوري الأبطال.

ويلتقي الزمالك امام الترجي في ربع نهائي دوري الأبطال ويقام الذهاب يوم 28 تو 29 من الشهر الجاري، على أن تكون العودة يوم 6 او 7 مارس المقبل.