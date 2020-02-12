شكرا لقرائتكم مرتضى منصور عن عدم تأجيل القمة: "الجنايني عايز يموت العيال!!" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طالب مرتضى منصور رئيس الزمالك الاتحاد المصري لكرة القدم، بضرورة تأجيل مباراة القمة بسبب صعوبة خوض المباراة بعد يوم واحد من وصولهم بعد خوض السوبر المصري.

وقال مرتضى منصور لـ عمرو الجنايني رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة: "انت عايز تموت العيال، أزاى يبقى راجعين من مباراة السوبر المصري خارج البلاد يوم 22 فبراير، ويلعبوا قمة يوم 24"!.

وأكد رئيس الزمالك على ضرورة تأجيل المباراة وعدم الانصياع لضغوطات الأهلي، لأن الطرفين متضررين من إقامة المباراة في الموعد المحدد من قبل لجنة المسابقات في اتحاد الكرة.

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ويواجه الزمالك نظيره الترجي الجمعة المقبل على لقب كأس السوبر الأفريقي في الدوحة، فيما سيسافر للإمارات لخوض السوبر المحلي يوم 20 فبراير الجاري، وبعدها يصطدم بالأهلي في الدوري المصري يوم 24 قبل مباراتي دور الثمانية لدوري الأبطال.

ويلتقي الزمالك امام الترجي في ربع نهائي دوري الأبطال ويقام الذهاب يوم 28 تو 29 من الشهر الجاري، على أن تكون العودة يوم 6 او 7 مارس المقبل.