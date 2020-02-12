شكرا لقرائتكم مرتضى منصور: تصريحاتي أنقذت الأهلي في تونس قبل عامين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، أنه فريق الترجي كبير ومحترم ولا يجب التقليل من شأنه بعدما نجح في الفوز بأخر لقبين لدوري أبطال أفريقيا.

وقال مرتضى أنه كان السبب في وقت سابق، في استقبال الأهلي استقبالا محترما في أجواء من الشحن خلال مباراة الأهلي والترجي في رادس، حينما أجرى معه مذيع تونسي مكالمة للحديث عن الفتنة بين الناديين قبل عامين، وكانت هذا المكالمة سببا من رفع حالة الطوارئ بتونس وتجهيز استقبال يليق باسم الأهلي.

وأضاف رئيس الزمالك في تصريحات لبرنامج زملكاوي المذاع على فضائية الزمالك، أنه يوجه الشكر للاتحاد الأفريقي على استدعاء مسئول قطري لاجتماع بالمغرب والحصول منه على ضمانات لحماية بعثة الفارس الأبيض في الدوحة".

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ويواجه الزمالك نظيره الترجي الجمعة المقبل على لقب كأس السوبر الأفريقي في الدوحة، فيما سيسافر للإمارات لخوض السوبر المحلي يوم 20 فبراير الجاري، وبعدها يصطدم بالأهلي في الدوري المصري يوم 24 قبل مباراتى دور الثمانية لدوري الأبطال.

ويلتقي الزمالك امام الترجي في ربع نهائي دوري الأبطال ويقام الذهاب يوم 28 تو 29 من الشهر الجاري، على أن تكون العودة يوم 6 او 7 مارس المقبل.