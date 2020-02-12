شكرا لقرائتكم حمادة صدقي يشكو غموض موعد مباراة الأهلى في الجولة الثامنة بالدورى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اشتكى حمادة صدقى المدير الفني لسموحه غموض موعد مباراة الأهلى في الجولة الثامنة عشر للدورى بسبب عدم تحديد لجنة المسابقات باتحاد الكرة حتى الآن لموعد المباراة حتى الآن وهو ما وضع المدير الفني في ورطة حقيقية خاصة وان لقاء الفريق السكندرى أمام الزمالك في دور الـ16 تم تأجيلها نظرا لسفر الفريق الأبيض للدوحة لخوض لقاء الترجى التونسى في السوبر الأفريقي يوم الجمعة المقبلة .

واكد حمادة صدقى أنه مندهش من عدم تحديد موعد لمباريات الدور الثاني حتى الآن ، خاصة وأنه لن يخوض أي مباريات رسمية في الفترة المقبلة ، لذا فإنه سيحاول أن يخوض بعض المباريات الودية لزيادة الإنسجام بين اللاعبين خاصة الجدد الذى تعاقد معهم النادي خلال فترة الإنتقالات الشتوية .

ونجح فريق سموحه في تحقيق فوز غالى وثمين على نادى مصر بهدف مقابل للاشئ أحرزه صلاح محسن في الدقيقة 77 في المباراة التي جرت بينهما بإستاد الكلية الحربية ضمن فاعليات الجولة السابعة عشر للدورى.

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بهذه النتيجة ارتفع رصيد سموحه إلى 24 نقطة في المركز السادس بجدول الدورى ، بينما تجمد رصيد نادى مصر عند 11 نقطة في المركز الأخير بجدول الترتيب .

ويعد هذا الفوز هو الاول الذى يحققه حمادة صدقى بقيادة سموحة بعد ثلاثة تعادلات متتالية، كما أن هدف فوز الذى سجله صلاح محسن هو الأول له مع الفريق السكندرى منذ استعارته فى التنقلات الشتوية قادما من الأهلى.