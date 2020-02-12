تغيير مسارات النسخة الثانية من طواف الإمارات العالمي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت اللجنة العليا المنظمة لطواف الإمارات عن إجراء تعديلات على مسارات المراحل في إطار سعيها المتواصل لتطوير وترقية المسارات للدراجين في النسخة الثانية من السباق العالمي، ولضمان تحقيق التنوع والتوازن في مراحل الطواف السبع وبما يتناسب مع جميع الدرّاجين والفرق العالمية المشاركة.

ستبدأ المرحلة الأولى من طواف الإمارات يوم 23 فبراير 2020 بمرحلة «واحة دبي للسيليكون» لمسافة 148كم، والتي تتميز بالطبيعة الصحراوية للتضاريس في معظمها باستثناء بعض المناطق داخل مدينة دبي، في حين تنطلق يوم 24 فبراير الجاري المرحلة الثانية «حتا - سد حتا» لمسافة 168كم.

وتربط مرحلة الإمارات الثالثة والتي ستقام يوم 25 فبراير الجاري «المرموم - جبل حفيت» لمسافة 184كم، بين دبي وأبوظبي، وتنطلق المرحلة الرابعة «بنك الإمارات دبي الوطني» لمسافة 173كم يوم 26 فبراير الجاري، وفيها يتحوّل الممشى الشهير الذي يتخلل شوارع دبي إلى مسار مفضل للسباقات.

أما المرحلة الخامسة «العين» فتنطلق لمسافة 162كم، وتقام يوم 27 فبراير وهي المرحلة الجبلية الكلاسيكية التي ظهرت بشكل منتظم في طواف أبوظبي السابق، تتكون من مسار مألوف يدور حول العين ويمر بالعديد من المعالم المهمة.