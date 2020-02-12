«دبي الرياضي» يدعم الكأس الذهبية للبولو

كشف محمد الحبتور، رئيس اللجنة المنظمة لسلسلة بطولات كأس دبي الذهبية وللمرة الأولى في تاريخ اللعبة، عن رصد مجلس دبي الرياضي لمبلغ نصف مليون درهم للفائز بلقب كأس دبي الذهبية والوصيف، حيث سينال صاحب المركز الأول كؤوساً تذكارية للاعبين، ومبلغ 350 ألف درهم، فيما يحصل صاحب المركز الثاني على كأس المركز الثاني، وكؤوس تذكارية للاعبين، ومبلغ 150 ألف درهم.

وأسفرت قرعة البطولة عن تقسيم الفرق الثمانية إلى مجموعتين، ضمت المجموعة الأولى فرق غنتوت والشيخة عليا وذئاب دبي وأبوظبي، فيما ضمت المجموعة الثانية فرق الإمارات والحبتور وزيدان وبنجاش، وتنطلق البطولة يوم 18 فبراير/‏شباط الجاري بمواجهة تجمع فريقي الشيخة عليا وذئاب دبي في الساعة الثانية ظهراً، فيما تعقبها المباراة الثانية في الساعة الرابعة، وتجمع بين فريقي غنتوت وأبوظبي.

وكشف الحبتور خلال المؤتمر الصحفي لإجراء قرعة البطولة التي تقام للمرة الأولى باسم بنك ستاندرد تشارترد الذهبية للبولو 2020، عن أنه وللمرة الأولى في تاريخ رياضة البولو يتم رصد مثل هذا المبلغ لأي بطولة خاصة باللعبة، وأقيم المؤتمر بنادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية وبحضور سعيد حارب الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، وعلي حماد رئيس الأسواق في بنك ستاندرد تشارترد بالشرق الأوسط وجوزيف طيار مدير عام بنتلي الإمارات.

Advertisements

وأشاد الحبتور بمبادرة مجلس دبي الرياضي، موجهاً الشكر في الوقت نفسه إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس مجلس دبي الرياضي، على دعمه للرياضة بصفة عامة والبولو بصفة خاصة.

وقال الحبتور، خلال كلمته، إن البطولة ذات تصنيف عالمي بارز في الرياضة العالمية، ما يسهم في تعزيز السياحة الرياضية لدولة الإمارات، وحضور لافت لمحبي وعشاق البولو.

وأعرب علي حماد، رئيس الأسواق في البنك بالشرق الأوسط، عن سعادته برعاية هذه البطولة التي اكتسبت سمعه ومكانة عالمية، مشيراً إلى حرص البنك على التواصل مع عملائه، منوهاً بأن هذه الرعاية تأتي من منطلق الواجب المجتمعي للبنك.وأشاد سعيد حارب بما شهدته رياضة البولو من تطور مذهل قفز باللعبة من المحلية إلى العالمية، لتحلق في آفاق لم تصل إليها لعبات كثيرة أقدم منها من حيث النشأة.

ونوّه حارب بأن أسرة الحبتور أخذت على عاتقها مسؤولية تطوير هذه اللعبة، ووفرت بنية تحتية رائعة، ونادياً وملاعب، وغيرها من المنشآت التي تعد الأفضل عالمياً، وهذا مبعث سعادتنا.