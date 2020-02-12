رين أول المتأهلين إلى نصف نهائي كأس فرنسا

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واصل رين مشوار حملة الدفاع عن لقبه بطلا لمسابقة كأس فرنسا لكرة القدم وبات أول المتأهلين إلى الدور نصف النهائي بفوزه على مضيفه بيلفور من الدرجة الوطنية الثانية 3-صفر الثلاثاء في افتتاح الدور ربع النهائي.

ومنح البرازيلي رافينيا التقدم لرين في الدقيقة 23، وأضاف الدولي السنغالي مباي نيانغ الهدف الثاني في الدقيقة 71 من ركلة جزاء، قبل أن يختم جوردان سييباتشو، الكاميروني الأميركي الجنسية، المهرجان بالهدف الثالث في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.

وأنهى رين مغامرة بيلفور الذي كان فجر مفاجأة من العيار الثقيل في ثمن النهائي بإقصائه مونبلييه بركلات الترجيح.

وكان رين توج بلقب الموسم الماضي بفوزه على باريس سان جرمان 6-5 بركلات الترجيح (الوقتان الأصلي والإضافي 2-2).

ويستكمل الدور ربع النهائي الأربعاء بلقاءي ديجون مع باريس سان جرمان الوصيف، وليون مع مرسيليا، على أن يختتم الخميس بلقاء إيبينال من الدرجة الوطنية الثانية وسانت إتيان.