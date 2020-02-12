القادسية يعود بفوز ثمين من البحرين في كأس الاتحاد الآسيوي

اسماء السيد - كسب القادسية الكويتي ثلاث نقاط ثمينة خارج الديار على حساب مضيفه الرفاع البحريني بفوزه عليه 2-1 الثلاثاء على استاد مدينة خليفة الرياضية في مدينة عيسى مع الجولة الاولى من منافسات المجموعة الثالثة ضمن مسابقة كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.
وسجل سلطان العنزي (25) وسيف الحشان (74 من ركلة جزاء) هدفي القادسية، ومحمد جاسم مرهون (81) هدف الرفاع.
واضاع كميل الأسود ركلة جزاء للرفاع تصدى لها الحارس خالد الرشيدي (55).
وكسب القادسية أول ثلاث نقاط في رصيده بدور المجموعات ليتصدر المجموعة بفارق الاهداف أمام ظفار العماني الفائز على ضيفه الجزيرة الاردني بهدف وحيد سجله عبد العزيز حميد المقبالي في الدقيقة 60 من ركلة جزاء.
ويلتقي القادسية مع ظفار في العاصمة الكويت مع الجولة الثانية في 25 من الشهر الجاري، فيما يحل الرفاع ضيفا على الجزيرة في العاصمة عمان في اليوم ذاته.
أهداف مباراة القادسية والرفاع:
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