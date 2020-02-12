شكرا لقرائتكم خبر عن دونجا للاعبى الزمالك: "الجماهير محتاجة تفرح وعاوزه رجاله تقاتل فى الملعب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب تامر عبد الحميد "دونجا"، لاعب الزمالك الأسبق، لاعبو القلعة البيضاء بالقتال وبذل أقصى جهد فى الملعب أمام الترجى التونسى، فى مباراة السوبر الإفريقية، لإسعاد الجماهير الزملكاوية، مشيدا بالاستقبال الأسطورى من الجماهير البيضاء لبعثة الفريق فى قطر.

ونشر دونجا، عبر حسابه على تويتر، فيديو من الاستقبال الحافل لجماهير الزمالك للاعبى الفريق، صحبها بتعليق: "مفيش أحسن من كده دعم ومفيش أحسن من كده استقبال أسطورى والتذاكر خلصت والملعب متقفل بجماهيرك العظيمة، عايز إيه تانى".

وأضاف دونجا: "الدور بقى عليكم أنتم، أيوه أنتم، الجماهير دى محتاجه تفرح، الجماهير دى محتاجه تشوف رجاله بمعنى رجاله، تقاتل فى الملعب، رجاله بتبذل أقصى جهد".





ووصلت، أمس الثلاثاء، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك إلى العاصمة القطرية الدوحة لخوض مباراة السوبر الأفريقى أمام الترجى التونسى والمقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل، وسط حضور جماهيرى زملكاوى مكثف، وحرصت الجماهير على تحية اللاعبين والجهاز الفنى فور وصولهم مطار الدوحة، ووجهت الجماهير رسالة للاعبى الزمالك مضمونها: بطولة غايبة من سنين هاتوها من أجل العشرين، فى إشارة الى شهداء الدفاع الجوى.

ونشر "الكاف" الاتحاد الإفريقى لكرة القدم، فيديو لاستقبال جماهير نادى الزمالك للاعبين فى قطر، وعلق قائلاً: "حماس جمهور الزمالك يوحى إليكَ أن ضربة البداية بعد دقائق.. 3أيام تفصلنا عن كأس السوبر الإفريقى".

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وظهرت جماهير نادى الزمالك خلال استقبال لاعبو الفريق فى المطار، بينما رفعوا الإعلام واللافتات وهتفوا مطالبين الفريق بالفوز على الترجى فى كأس السوبر الإفريقى.

يشار إلى أن الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، قرر خوض الفريق مرانه اليوم الأربعاء، على ملعب جامعة قطر فى الثانية عشرة ظهرًا، وخاض الزمالك مرانه الأول على ملعب جامعة قطر، أمس الثلاثاء بعد وصوله الدوحة.

ويستعد الزمالك لمواجهة فريق الترجى الرياضى التونسى مساء الجمعة المقبل على كأس السوبر الإفريقى فى قطر.