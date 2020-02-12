شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فهمي: مفيش أهلاوي عاوز الزمالك يكسب السوبر الأفريقي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
وقال فهمي في تصريحات تليفزيونية : "كان نفسي نقابل صن داونز وماتش الموسم الماضي كان ليه ظروف معينة، ورمضان صبحي الأهم في الأهلي ونحتاج عودته ومحمد الشناوي بقى في حتة تانية".
وعن لقاء الزمالك والترجي التونسي في السوبر المصري: "مفيش أهلاوي عاوز الزمالك يكسب أفريقيا".
وعن أداء الفريق الأحمر مع فايلر: "فايلر طور أداء اللاعبين وبقالنا فترة كبيرة جدا بنقدم عك" .
ويواجه الزمالك نظيره الترجي الجمعة المقبل على لقب كأس السوبر الأفريقي في الدوحة، فيما سيسافر للإمارات لخوض السوبر المحلي يوم 20 فبراير الجاري، وبعدها يصطدم بالأهلي في الدوري المصري يوم 24 قبل مباراتي دور الثمانية لدوري الأبطال.
ويلتقي الزمالك امام الترجي في ربع نهائي دوري الأبطال ويقام الذهاب يوم 28 تو 29 من الشهر الجاري، على أن تكون العودة يوم 6 او 7 مارس المقبل.
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