شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فهمي: مفيش أهلاوي عاوز الزمالك يكسب السوبر الأفريقي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أكد الفنان أحمد فهمي، أن الأهلي يستعد لخوض 4 مباريات قوية في شهر فبراير الجاري ، مؤكدا أنه أحد أكبر مشجعي الشياطين الحمر .

وقال فهمي في تصريحات تليفزيونية : "كان نفسي نقابل صن داونز وماتش الموسم الماضي كان ليه ظروف معينة، ورمضان صبحي الأهم في الأهلي ونحتاج عودته ومحمد الشناوي بقى في حتة تانية".

وعن لقاء الزمالك والترجي التونسي في السوبر المصري: "مفيش أهلاوي عاوز الزمالك يكسب أفريقيا".

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وعن أداء الفريق الأحمر مع فايلر: "فايلر طور أداء اللاعبين وبقالنا فترة كبيرة جدا بنقدم عك" .