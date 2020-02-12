شكرا لقرائتكم خبر عن سمير عثمان: أخطاء الحكام واردة بعد تطبيق تقنية الفيديو.. انظروا إلى إنجلترا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقال سمير محمود عثمان في تصريحات تلفزيوينة قائلا : "تقنية الفيديو ستقلل من الأخطاء، ولكن لازم أمنح الفرصة للحكام للتدرب على التقنية فالجمهور لن يتحمل أخطاء جديدة بعد تطبيقها"

وتابع: "فيفا وضع 6 شهور للتدرب على تقنية الفيديو ولكن اتحاد الكرة اختذل الموضوع في 28 يوم فقط، وانظروا الى الدوري الإنجليزي فقاموا بتطبيقه موسما كاملا أوف لاين"

وأتم: "من الواد تكرر اخطاء الحكام بعد تطبيق تقنية فيديو فالحكام بشر وكل البشر يخطئون" .

كشف مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة أنه سيتم تطبيق تقنية حكم الفيديو varفى 19 ملعبا، والمقرر استضافتهم للدورى المصرى الموسم الجارى 2019 – 2020. وأكد مسئولو الجبلاية أن تجربة الـvar التى أقيمت باستاد السلام واستاد القاهرى يومى الأحد والاثنين الماضيين تمت بنجاح، وتمت الإشادة بالاختبار من قبل مسئول الاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا، الذى أشرف على اختبارات الحكام المصريين، ويتبقى تجربة التقنية فى 17 ملعبا آخر. Advertisements وكان جمال الغندور، رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصرى لكرة القدم، قد كشف أن مندوب الاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا، هو من سيحدد موعد تطبيق تقنية الفيديو فى الدورى المصرى. ووقعت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجناينى، رسميًا عقود تطبيق تقنية الفيديو فى الدورى المصرى مع شركة إسبانية لمدة 3 سنوات ونصف بداية من الدور الثانى من عمر المسابقة هذا الموسم، وذلك بعد وصول موافقة رسمية من وزارة الشباب والرياضة على العقد الذى تتخطى مدته فترة تعيين اللجنة الحالية من قبل الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" والتى تنتهى فى 31 يوليو المقبل. ويتضمن العقد تطبيق تقنية الفيديو فى مصر على سبيل التأجير التمويلى وينتهى بالبيع، والذى يضمن أن تؤول كل الأصول لملكية اتحاد الكرة فى نهاية مدة التنفيذ (3 سنوات ونصف) ليكون المشروع كله بأصوله وبكل ما أنفق عليه ملكا خالصا لاتحاد الكرة، وأرسلت الشركة الإسبانية الدفعة الثانية من الأجهزة والشاشات اللازمة لتطبيق التقنية. والتقى الدكتور جمال محمد على، نائب رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم، مع بيهافشن مورجان مندوب "فيفا" والمسئول عن تكنولوجيا الـvar، أثناء إجراءات اختبارات الملعب التى تمت باستاد القاهرة وإقامة مباراة من 3 أشواط كل شوط 20 دقيقة بين سيراميكا وبلدية المحلة وانتهت بالتعادل 2/2 بين الفريقين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سمير عثمان: أخطاء الحكام واردة بعد تطبيق تقنية الفيديو.. انظروا إلى إنجلترا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.